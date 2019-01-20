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Yıllar sonra Diyarbakır'da oynanacak

Türkiye’de yaşanan organ nakli sorunu, konu alan “Her Şeye Rağmen Bir Umut’’ tiyatro gösterimi yıllar sonra Diyarbakır’da gerçekleşecek.

Türkiye'de yaşanan organ nakli sorunu, konu alan “Her Şeye Rağmen Bir Umut'' tiyatro gösterimi yıllar sonra Diyarbakır'da gerçekleşecek.


“Herşeye Rağmen Bir Umut” tiyatro oyunu ilk olarak 2005 yılında sahnelendi ve o sene Türkiye'de büyük ses getirdi. Bu oyun sayesinde sadece o yıl içerisinde yaklaşık 350 hasta organ bulup, tekrar hayata bağlandı. Diyarbakırlı gençler tarafından 14 yıl sonra tekrar sahneye taşınacak olan tiyatro gösterimi, organ nakli bekleyen hastalar için umut olmayı hedefliyor. 25-26 Ocak'ta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde sahnelenecek oyun ücretsiz izlenebilecek.

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