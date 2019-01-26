Yıllar sonra Diyarbakır'da oynandı

Türkiye'de yaşanan organ nakli sorununu konu alan ve Nihat Pektaş'ın yazıp yönettiği “Her Şeye Rağmen Bir Umut'' tiyatro gösterimi yıllar sonra Diyarbakır'da gerçekleşti.

Nihat Pektaş'ın 2005 yılında yazıp yönettiği ve Türkiye'de yaşanan organ nakli sorununu, konu alan tiyatro gösterimi yıllar sonra Diyarbakır'da izleyici ile buluştu. İlk sahnelendiği yıllar içerisinde Türkiye'de büyük ses getiren oyun sayesinde sadece o yıl içerisinde yaklaşık 350 hasta organ bulup, tekrar hayata bağlanmıştı. Diyarbakırlı gençler tarafından 14 yıl sonra tekrar sahneye taşınan tiyatro gösterimi, organ nakli bekleyen hastalar için umut olmayı hedefliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde sahne alan tiyatro gösteriminde salon doldu taştı. Yer bulamayan vatandaşlar ayakta veya yerlere oturarak izledi.

Oyuncuları hayranlıkla izleyen tiyatro severler ve duyarlı vatandaşlar bazı sahnelerde gülmekten bazılarında ise hüzünden ağladı. Ayakta alkışlanan gösterimin ve bu duyarlılığa destek veren ekipten Ömer Yayğır, Nihat Pektaş, Hakan Demirel, Emek Köklü, Celal Bayar, Nesrin Yazıbilmez, Onur Yıldız, Şükrü Akkaya, Kadir Tun, reji ve teknik ise kısa film yönetmeni Cengiz Kudat ve eski Devlet Tiyatrosu oyuncusu Rojhat Kurnaz üstlendi. Tiyatro oyunu hakkını da konuşan ekip, oyunun değerli bir amaç ile oynadıklarının heyecanını yaşadıklarını dile getirdiler.