İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yıllardır çocuk özlemi çekiyordu, müjdeli haberi aldı

Diyarbakır’da yıllardır birçok tüp bebek denemesine rağmen çocuk sahibi olamayan kadın, müjdeli haberi aldı.

Diyarbakır'da yıllardır birçok tüp bebek denemesine rağmen çocuk sahibi olamayan kadın, müjdeli haberi aldı.


Diyarbakır'da yaşayan 23 yaşındaki Hediye Çınar, yıllardır çocuk sahibi olamıyordu. Tüp bebek denemelerine rağmen başarı elde edemeyen Çınar, umutsuzluğa kapıldı. Arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Çınar'da, yapılan tetkikler sonucu rahim yapışıklıkları tespit edildi. Laporoskopik ameliyatla tüpleri açılan Çınar, rahim temizleme işlemi sonrası gebelik haberini aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.