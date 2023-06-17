YKS'nin ilk oturumu tamamlandı

3 milyon 527 bin 466 üniversite adayının yarışacağı 2023-YKS'nin ilk oturumu olup saat 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 13.00'te Diyarbakır'da da sona erdi.

Milyonlarca üniversite adayının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu tamamlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla sona erdi.

Sınava ilk defa giren Arda Varhan, YKS'nin ilk oturumunun kolay geçtiğini belirterek, “Sınav güzeldi. Son bir ay içerisinde tekrar yapmış olsaydım daha başarılı bir yere gideceğimi umuyordum. Sınavda fizik, kimya, biyoloji bölümleri biraz zorladı beni. Hedefim ise hemşirelik bölümüdür” dedi.

43 yaşında sınava giren Murat Çabuk, “Sınav rahat ve kolaydı. Sınava çalışarak geldim. 43 yaşına gelmeme rağmen bir umudum var. Kazanırsam sevdiğim olan bölümlerden ziraat mühendisliğini tercih edeceğim” ifadelerine yer verdi.