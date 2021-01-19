Yoğun kar kazaları beraberinde getirdi

Diyarbakır'da kar yağışı kazalara sebep oldu. Ergani ve Eğil yolunda meydana gelen iki trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır-Elazığ karayolu Organize Sanayi kavşağında ile Eğil yolunda iki yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Her iki kazada toplam 22 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerlerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.