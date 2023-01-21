Yoğunluk olmasın diye gece kampanya başlattı, hayatının şokunu yaşadı

Diyarbakır'da çeyizlik ürünleri satan bir mağazanın yeni yıl için düzenlediği kampanya izdihama neden oldu. İşletmeci yoğunluk yaşanmasın diye gece kampanyayı başlattı, karşılaştığı manzarayla şoke oldu.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde çeyizlik ürünler satan bir mağaza yeni yıl için bir kampanya başlattı. Duyurusunun dahi yapılmadığı kampanya, yoğunluk yaşanmasın diye gece saat 00.00'da başlatıldı. Ancak gece başlayan kampanyayı duyan vatandaşlar sıraya girdi, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kimisi annesini, kimisi çocuğunu alıp mağaza önüne koştu. Kalabalığın yaşandığı mahallede, kampanya izdihama dönüştü. Mahallelinin evine dönmesi için elektrikleri kesen yetkililer, yine de izdihamın önüne geçemedi.

“Bu yoğunluğu gerçekten kaldıramıyoruz”

Yoğunluk yaşanmasın diye kampanyayı gece yaptıklarını söyleyen işletmeci Recep Kırak, ilk defa böyle bir izdihamla karşılaştığını belirtti.

İndirimin bugüne özel olmadığını müşterilere belirtmesine rağmen mağaza önünden ayrılmadıklarını ifade eden Kırak, “Yoğunluk olmasın diye gece saat 00.00'da kampanyamızı başlattık. Buna rağmen Diyarbakır'da ne kadar insan varsa kapımıza toplandı. Sadece Diyarbakır merkezden değil, ilçelerden bile insanlar akın etti. Biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Bu yoğunluğu gerçekten kaldıramıyoruz. Kampanyamızın sadece bugüne özel olmadığını, 7 gün boyunca sürdüğünü söylememize rağmen insanlar kapıdan ayrılmıyor. Kampanyamızı gece yapmamızın sebebi herhangi bir izdiham olmasın diyeydi. Ama yine de aşırı yoğunluk oluştu” dedi.

5 bin TL'ye alışveriş yaptıklarını belirten Mustafa Ateş, “Tencere ve kettle gibi ev eşyaları aldık. Burada takım 500 TL, dışarıda da en az 2 bin 3 bin TL civarı. Şuanda ürünlerin yarı fiyatına verilmesinden kaynaklı izdiham oluşmuş. İçeride bayılanlar da var. Ne zaman böyle indirim olsa izdiham çıkıyor. Lütfen böyle indirimler yapmayın. Bütün mahalleli akın etmiş durumda. Kalabalık olmasın diye elektrikler kesildi. Yine de kalabalığın önüne geçemiyorlar” diye konuştu.

“Kimi ayaklar altında ezildi, kimisi de içeride bayıldı”

Mahallelinin dağılması için elektriklerin kesildiğini ve bunun çözüm olmadığını söyleyen Aslı Uğurcan ise şunları kaydetti:

“Kampanyadan kimsenin haberi yoktu. İndirim olduğu ağızdan ağza indirim olduğu dolaşırken herkes buraya akın etti. Kimi ayaklar altında ezildi, kimisi de içeride bayıldı. Milletin dağılması için elektriği kestiler ama çözüm olmadı. Ben bir şey almaya fırsat bulamadım.”