Yoksullukla mücadele için veri tabanı hazırlanacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Gıda Bankası'nı ziyaret eden Başkan Adnan Selçuk Mızraklı, kentteki yoksullukla mücadelede yeni bir veri tabanı hazırlayacaklarını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Gıda Bankası'nı ziyaret ederek yetkilerden bilgi aldı. Uzun süredir kullanılmayan alanın yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Mızraklı, yürütülecek çalışmalarla ilgili birim amirleriyle görüş alışverişi yaptı. Mızraklı, kentteki yoksullukla mücadele için veri tabanının hazırlanmasının önemini anlattı.