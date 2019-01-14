Yol çizgileri ve trafik levhaları yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yayaların ve araçların yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yerleşim yerlerinde asfaltı tamamlanan yollara yol çizgileri çizen Büyükşehir Belediyesi, kış şartları nedeniyle tahrip olan yollarda da bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, yol çizgilerinin düzenlenmesi ve boyanması, yaya geçitlerinin boyanması, trafik uyarı levhalarının düzenlenmesi, flaşör ve sinyalizasyon eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Okul önlerinde yaşanan trafik ve yaya yoğunluğunu da göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin okul giriş çıkışlarını daha güvenli hale getirmek için kasis çalışmalarını artırdı. Okul önlerindeki yollarda kasis bulunmayan yerlere yeni kasisler yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, yıpranan ve bozulan yerleri de yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kaldırımların ve orta refüjlerin daha belirgin hale gelmesi için kent genelinde yıpranan ve silinen bordür taşlarını da boyuyor.