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Yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’da yolcu minibüsü, ticari aracın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlandı.

Diyarbakır'da yolcu minibüsü, ticari aracın arkadan çarpması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 AH 872 plakalı ticari araç, Diyarbakır'a seyir halindeyken yolcu almak için durağa yanaşmak üzere olan 21 M 0356 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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