Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da şehirler arası yolcu otobüsünde üstünde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince başta gençler olmak üzere insan sağlığını tehdit eden uyuşturucu suçları ile mücadelede çalışmaları çerçevesinde durdurulan şehirler arası otobüste yolcu valizi içine gizlenmiş 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Yolcu valizinin sahibi olduğu öğrenilen M.T.(23) isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler için Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen M.T.(23) isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.