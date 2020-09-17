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Yoldan çıkıp buğday pazarının bahçesine giren tırın enkazı 3 gündür kaldırılmadı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce karşı şeride daha sonra bir iş yerinin bahçesine dalan tırın enkazı, 3 gündür kaldırılmadı.


Olay, 3 gün önce Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çakıl taşıyan 21 AAF 477 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarpıp karşı şeride, ardından da buğday pazarı bahçesine uçtu. Sürücü alev alan tırdan atlayıp kurtulurken, araç kısa süre sonra bomba gibi patlayarak alev topuna döndü. Olayı gören çevredekilerin haber veremsi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, itfaiye ekipleri de tırda çıkan yangına müdahale edip söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aracın enkazının 3 gündür kaldırılmaması iş yeri sahiplerinin tepkisine neden oldu.

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