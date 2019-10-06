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Yolun karşısına geçen küçük çocuğa otomobil çarptı

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.


Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi HDP il binası yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 11 yaşındaki Muhammed Emin Zilan, yolun karşısına geçmek isterken 21 BV 083 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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