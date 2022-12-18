İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolun karşısına geçerken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, merkez Sur ilçesine bağlı Çarıklı Beldesi Yeşil Vadi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Şah Ç. (44), tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.


Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Şah Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.