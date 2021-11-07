Yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki vatandaş, otomobil çarpması sonucu öldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan 90 yaşındaki vatandaş, otomobil çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Plakası öğrenilmeyen araç sürücüsü ise yaklaşık 200 metre ilerde bulunan polis uygulamasında durarak teslim oldu.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Mardin yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki Hüseyin Ayus, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi edilmek üzere Çınar Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayus, hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza sonrası araç sürücüsü yaklaşık 200 metre ilerde bulunan polis uygulama noktasına giderek teslim olurken, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.