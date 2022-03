Yönetmen Mutiev'den öneriler

RS Production'un sahibi olan ünlü yönetmen Ramazan Mutiev, uzun süredir sinema ile iç içe olmaya devam ediyor. Yönetmenliğin de bir sanat olduğunu kaydeden Mutiev, yönetmen adaylarına önerilerde bulunarak yenilikçiliğe açık olunması gerektiğini hatırlattı. Mutiev, “Mekanı, karakterleri kamera üzerinden yansıtma şekliniz filmin bir ruha sahip olmasını sağlayabiliyor. Bu nedenle yönetmenliğin üreticilik isteyen bir alan olduğunu söyleyebilirim. Yenilikçilik, sanatın her alanında önemli, yönetmenlik, yeni bir şey oluşturmaktır. Görülmeyeni göstermek olduğu için yönetmenliğin titiz çalışmayı gerektirdiğini söyleyebilirim. Birçok filmde yönetmen olarak çalıştım. Özgün çalışmanın önemini hiçbir zaman göz ardı etmedim. The Misfits filmi üzerinde çalıştığımı ve aksiyon-gerilim türündeki bu filmin çok sevildiğini söyleyebilirim. Başarılı bir film çektik. Aksiyon, gerilim türündeki film, seyirciler tarafından dikkat çekti. Bir suçlunun hikayesini konu alan film, görselleri ve mekanlarıyla da ön planda yer alıyor. Başarılı bir filmde belirli hususlar bulunur. Bunlardan biri de görselliktir. Görselliği zengin olan filmlerin her zaman sevildiğini ve heyecan uyandırdığını söyleyebilirim” dedi.

“The Misfits 2 filmini Hong Kong'ta çekeceğiz”

The Misfits 2 filminin yapımcılığını gerçekleştiren Ramazan Mutiev, filmi Hong Kong'ta çekeceklerini kaydetti. Mutiev, “İlk film gerçekten çok fazla ilgi çekti. İkinci filmin de beklentileri karşılayacağını düşünüyoruz. Açıkçası üzerinde çalıştığım her film benim için çok önemli. Bu nedenle her bir projede titiz bir çalışma içerisindeyim. Daha fazlasını yapabilmek adına kendimi geliştiriyor ve üretkenliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Yönetmenlik de dahil olmak üzere birçok alanda insan kendisini geliştirdikçe başarılı olabiliyor. Buna inandığım için sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, daha fazlasını yapabilmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyorum” diye konuştu.