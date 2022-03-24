‘Yöresel ve Turist Dostu Bayrak' uygulaması başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, yöresel tatlarla kente gastronomi kimliği kazandırılması, esnafın kentin tarihi, kültürü konularında bilgilendirilmesi ve gelen misafirlere bunu aktarabilmesi amacıyla proje hazırladı. Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda projenin paydaşlarıyla gastronomi mekânlarında sağlık, markalaşma, lezzet, zengin mutfak, yöresel ve tarihsel tatlar, çağın ve sektörün gelişimi konuları ele alındı. Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Müyesser Güzel, uygulama ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kentte yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren esnafın ve işletmelerin belirli standartlarda hizmet verebilecek seviyeye çıkarılması amacıyla yapılan projenin sonunda katılımcılara “Yöresel ve Turist Dostu Bayrak” verilecek. Projeyle kente gelen turistlerle esnaf arasında güvenli, sağlıklı, yöresel ve kaliteli hizmet ağı kurulması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Üniversitesi'nin ilgili temsilcileri katıldı.