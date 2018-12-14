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Yükselen suda mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde baraj kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri’ndeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 işçi, itfaiyenin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde baraj kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 işçi, itfaiyenin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.


Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi'nde özel bir firmanın şantiye alanında gece bekçisi olarak çalışan 2 işçi, Dicle Barajı'nda kapaklardan birinin kopması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. 2 işçinin durumu itfaiyeye bildirmesiyle birlikte çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, 2 işçiyi bulundukları yerden su botlarıyla alarak karşı kıyıya çıkardı.


İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü Sualtı ekiplerinin müdahalede bulunduğu 2 kişi mahsur kaldıkları yerde can yelekleriyle çıkarıldı.

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