Yükümlüler, kamu hizmet yükümlülüğünü okullarda yerine getiriyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşme neticesinde il merkezinde 20 ve 13 ilçede 13 okul olmak üzere 33 okul tespit edilerek 21 ocak 1 şubat tarihleri arasında okullarda boya, tadilat ve temizlik işlerinin yerine getirilmesi çalışması planlandı. Yapılan görüşmenin ardından denetimli serbestliğe tabi olan yükümlüler, okullara dağılarak görevlerini yerine getirdi.

Diyarbakır Ali Emiri Ortaokulunda düzenlenen çalışmayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Başsavcı Vekili Alper Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde denetleyen Başsavcı Güre, ülke genelinde yürütülmesi öngörülen bu faydalı hizmeti Diyarbakır'da da başlattıklarını söyledi. Başsavcı Güre, “Bu amaçla belirlenen 33 okulumuzun tadilat, çevre düzenlemesi, boya ve temizlik iş kolunda hizmet verilecek. Bu Hizmet ile eğitim gören öğrencilerimize eğitim ve öğretim gördükleri yerleri güzelleştirerek daha temiz bir ortamda eğitim görmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Gerçekleştirilen bu etkinlikle yükümlülerin kendilerini topluma faydalı birer birey olarak görmelerine de katkıda bulunacaktır” dedi.