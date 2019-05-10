Yumurta gençleştirme tedavisiyle 16 yıllık hasret sona erdi

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki Gazal Özpınar'ın 16 yıllık çocuk özlemi, yumurta gençleştirme tedavisiyle sona erdi.

Diyarbakır'da birçok tüp bebek merkezine başvuran fakat başarısız tedavilerle umudunu yitiren 32 yaşındaki Gazal Özpınar, arkadaş tavsiyesiyle Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Yumurta gençleştirme tedavisi uygulanan Özpınar'ın 16 yıllık çocuk özlemi ikiz bebekle son buldu. Özpınar, şimdi ikizlerini kucağına alacağı günü iple çekerken, arkadaşlarının da çocuk sahibi olması için kolları sıvadı. Özpınar, çevresinde çocuk isteği yıllardır gerçekleşmeyen arkadaşlarına Prof. Dr. Çoksüer'i önermeye başladı.

PRP ve akupunktur tedavisi sonuç verdi

Gazal Özpınar'ı klinikte değerlendirdiklerinde yumurta rezervinin zayıf olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kısa sürede 16 yıllık hasreti sona erdirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, “Gazal hanım 16 yıllık evli, daha önceden birçok yerde tedavi görmüş fakat sonuç alınamamış. Arkadaşının tavsiyesi ile bize başvurmuştu, biz bu hastayı değerlendirdiğimizde yumurta rezervinin zayıf olduğunu gördük. Hasta daha önceki denemelerinden dolayı rahim zarının incelendiğinden bahsediyordu. Biz hastaya direk olarak tüp bebek tedavisiyle başlamadık, çünkü hastada ciddi anlamda psikolojik olarak yükü vardı, aynı zamanda da tedavinin başarısız olacağı kaygısı da vardı. İlk önce 2 aylık seansa aldık, yumurta gençleştirme uygulamasıyla başladık, bu yeni bir uygulama özellikle hem yumurtaların hem de rahim zarının güçlenmesi için biz bu tedaviyi yaptık. Hastada aynı zamanda akupunktur tedavisi de yaptık. Akupunkturu biliyoruz ki yumurta rezervinin zayıf olduğunda da önemli bir fonksiyonu var. Akupunkturun 4 tane etkisi var, stres faktörünü azaltma, yumurta kalitesini artırma, rahim zarını güçlendirme ve bağışıklık sistemini güçlendirerek tedavi başarısını ciddi anlamda artırıyor. 2 aylık bu tedaviden sonra artık tüp bebek tedavisine başladık, eş zamanlı olarak hem akupunktur hem de PRP yaptık. Ondan sonra test gününe kadar bu uygulamaları yaptık, daha sonra hasta tahlilleri yaptığımızda gebelik pozitif olarak geldi. Hasta inanmıyordu, böyle bir şey olabileceğini, ultrasonda gebelik kesesini görünce inandı. Gebelik kesesi görüldüğünde inanılmaz mutluluk anları oluştu ve şuanda hastamız gerçek anlamda bu mutluluğu bizle paylaşıyor bizde çok mutlu olduk. Yumurta gençleştirme tüp bebek başarısını artıra bileceğini göstermektedir” dedi.

“Herkese tavsiye ediyorum”

Kuaför işleten Gazal Özpınar, müşterilerine tavsiye verdiğini ve şu ana kadar tavsiye üzerine yolladığı birçok kişinin mutlu sona ulaştığını söyledi. Özpınar, “16 yıldır evliyim, bu 3'üncü denemem. İlk denememde başarılı bir şekilde bir kızım oldu, şu anda ikizlere hamileyim. Kök hücre ve PRP tedavisi gördüm, 13 yıl boyunca Diyarbakır'da başarılı doktorların yanına gittim. Hiçbir sonuç alamadım, Hakan hocanın yanına geldim, iyi ki gelmişim, bu zaman zarfında eşim çok anlayışlıydı. Kuaförüm ve dükkanıma gelen herkesi buraya yönlendiriyorum, gönderdiğimiz birçok arkadaşım vardı hepsi de başarılı sonuç aldılar, çok mutluyum” diye konuştu.