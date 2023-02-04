Yüreği yanık anne Laçin: “Bizim ciğerlerimiz yandı başka ciğerler yanmasın”

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 251'inci gününde sürüyor. Oğlu Ubeydullah Muhammet Laçin için İstanbul'dan Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil olan Güler Laçin, evladının 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Laçin, "Oğlum için buraya geldim, oğlumu onlardan istiyorum. Yeter artık dursun buradaki anneler artık ağlamasın, tüm ülkedeki anne ve babalara sesleniyorum ciğeriniz varsa buna sizde dur deyin. Bizim ciğerlerimiz yandı başka ciğerler yanmasın. Ne olur Muhammet kurban olurum gel devletine sığın dayanacak gücümüz kalmadı, gel artık” dedi.