Yüreği yanık babadan evladına ‘teslim ol' çağrısı

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 247'nci gününde aralıksız sürüyor.

Evladı için 4 yıldır HDP il binası önünde nöbet tutan Gülcan Biçer'in babası Necmettin Biçer, çocuğunu almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.

PKK terör örgütünün Türkiye'nin 4 bir yanındaki eve ateş düşürdüğünü ifade eden Biçer, “4 yıldır biz burada malum partinin, kandilin 2'nci şubesi olan HDP il binasının önünde evlat nöbeti tutuyoruz. PKK terör örgütü Türkiye'nin 4 bir yanındaki eve ateş düşürmüş. Biz aileler 4 yıldır burada mağdur durumdayız. Ailelerin tek bir amacı var, o da çocuklarının PKK terör örgütünden istemesidir. Çocuklarımızı mağaralara mahkum etmişler. Ya öl, ya da öldür diyorlar. Kendi polis ve asker kardeşlerine silah sıktırıyorlar. Onlarda yetkili olan kişilerin çocukları lüks yerlerde sefa sürerken, bizim çocuklarımız da orada cefa çekiyor” dedi.

Kızına ‘teslim ol' çağrısında bulunan Biçer, “Kızım dönün, devletimize teslim olun. Orası sizin yeriniz değil. 39 çocuk dağdan inip ailesine teslim edildi. Herhangi bir ceza verilmeden kimisi askere gitti, kimisi de evlendi. Artık yeter, bu hasret bitsin. Siz gelmeden de biz buradan hiçbir yere ayrılmayacağız” ifadelerinde bulundu.