Yüzlerce minik el tarihi mekanda sanatla buluştu

Diyarbakır'da özel bir okulun öğrencileri İçkale Müzesi'nde sanatla buluştu.

Sur ilçesinde bulunan tarihi İçkale Müze Kompleksi'nde Diyarbakırlı öğrenciler hem müzeleri gezdi hem de sanatla ilgilendi. Bin öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, seramik görsel sanatlar, jimnastik, model dans, piyano, drama, tiyatro, robotik kodlama ve voleybol dersleri verildi. ‘Müzede Sanat Var' adı altında etkinlik düzenlemek istediklerini belirten projenin Genel Sanat Koordinatörü Rojda Esen, çocukların motor becerilerinin gelişimi için tarihi mekanı tercih ettiklerini söyledi. Sürekli okulda yapılan sanatı dışarı aktarmak için projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Esen, “Diyarbakır'ın tarihi mekanlarından İçkale Müzesi'nde bu etkinliği yaptık. Öğrencilerimizin tarihi mekanda sanatla iç içe olmalarını istedik” dedi.

Öğrencilerin tarihi alanda 8 branşta eğitim gördüğünü söyleyen Esen, “İçkale'ye gelen misafirlerimize öğrencilerimiz sanat eşliğinde merhaba diyorlar. Öğrencilerimiz burada jimnastik, model dans, piyano, drama, tiyatro, robotik kodlama, voleybol ve artı olarak seramik görsel sanatlar derslerini açık havada tarihi mekanda işliyor. Seramik dersinde çamur yapıyoruz. Çamurlarla çocuklar heykeller yapıyor. Sanat iyileştirici bir yapıya sahip duygu olduğu için şu an öğrencilere çok iyi gelen bir yanlarına dokunuyoruz. Öğrencileri mutlu görmek beni mutlu ediyor” ifadelerinde bulundu.

"Otantik bir ortamda öğrencileri sanatla buluşturduk"

15 yıldır çömlek sanatını icra eden öğretmen Mehmet Gürbüz, "Çamur Adam" lakabıyla tanındığını söyledi. Amaçlarının öğrencilerin tarihi mekanları ve kendilerini bilmeleri olduğunu ifade eden Gürbüz, “Kaybolan bir sanatı tekrardan çocuklara aktarmak istiyorum. Çömlek yapım işini çok seviyorum. Çamurun etkisini, kilin etkisini bütün insanların görmesini istiyorum. Diyarbakır, çok eski bir şehir olduğu için biz de otantik bir ortamda öğrencilerimizle beraber böyle etkinlik yapalım dedik” diye konuştu.

Yaptıkları çömlekleri öğrencilerin hem eve götürdüğünü hem de sosyal sorumluluk projelerinde kullandığını aktaran Gürbüz, “Osmanlı'da damlama formları, sürahi ve bal kabakları gibi akla gelebilecek çömlek sanatını yapıyoruz. Çocuklar çamurla oynamayı çok seviyorlar. İlk çömlek yaptıklarında çok zorlanıyor çocuklar. Daha sonra öğrenip güzel işler çıkarıyorlar. Yaptıkları çömlekleri kimisini öğrencilerim evlerine götürüyor, kimisini sosyal sorumluluk projelerinde kullanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

4'üncü sınıf öğrencisi Ardıl Sayit, tarihi mekanlara ilgisinin olduğunu belirterek, “Tarihi mekanda kilden seramik yapmayı öğrendim. Bu benim için çok güzel bir duygu. Bu sanatı öğrenmemdeki amaç, hocamızın bize aktardığı bu kültürü bizden sonraki nesle aktarmaktır” dedi.

Sahra Erdoğan da, “Burada yaprakları boyuyoruz. Tarihi bir mekanda böyle bir etkinliğin düzenlenmesi beni çok etkiliyor. Sanatla iç içe olmak benim çok hoşuma gidiyor. Hele ki böyle otantik bir mekanda olması daha güzel oluyor” ifadelerinde bulundu.