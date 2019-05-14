Yüzmek için girdiği baraj suyunda boğuldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 16 yaşındaki bir genç, yüzmek için girdiği baraj suyunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Çınar ilçesi Göksu Barajı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okul çıkışı serinlemek için Göksu Baraj alanına gelen 16 yaşındaki Mehmet Emin Güneş ve arkadaşları suya girdi. Bir süre sonra Güneş'in çırpındığını gören arkadaşları yardım etmeye çalıştı. Arkadaşlarının yardım etmesine rağmen Güneş, suda boğularak hayatını kaybetti.

Dalgıçlar, Güneş'in cansız bedenini sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.