İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

Diyarbakır’da zabıta ekipleri, megafonla vatandaşları uyararak sokağa çıkmamaları yönünde anons yaptı.

Diyarbakır'da zabıta ekipleri, megafonla vatandaşları uyararak sokağa çıkmamaları yönünde anons yaptı.


Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi zabıta ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, sokak sokak megafonlarla anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Ekipler, anonslarda "Ülkemiz genelinde yaygın hale gelen sağlık hastalığı nedeniyle, çalışmayan yaşlı ve gençlerimizin sağlık açısından dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.