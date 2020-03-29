Zabıta ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

Diyarbakır'da zabıta ekipleri, megafonla vatandaşları uyararak sokağa çıkmamaları yönünde anons yaptı.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi zabıta ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, sokak sokak megafonlarla anons yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Ekipler, anonslarda "Ülkemiz genelinde yaygın hale gelen sağlık hastalığı nedeniyle, çalışmayan yaşlı ve gençlerimizin sağlık açısından dışarı çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.