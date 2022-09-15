İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zabıta ekiplerinden okul servislerine denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.


Zabıta Daire Başkanlığı, öğrencilerin güven içerisinde ulaşımlarının sağlanması, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafı haklarının korunması amacıyla servis araçlarında denetim yaptı.


Denetimlerde, dur levhası, okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi.


Okul önlerinde gerçekleştirilen denetimlere ayrıca sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.