Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı madde denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, iş yerlerinde patlayıcı içeren torpil, pata, çıtpıt, maytap ve boncuklu silah gibi oyuncakların satışının yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ve bayram süresi boyunca da devam edeceği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları zabıta hattına bildirilmesi istendi.