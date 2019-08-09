İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan bayram öncesi patlayıcı madde denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artırarak bakkal ve marketlerde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satılmaması yönünde uyarılarda bulundu.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştıran ekipler, iş yerlerinde patlayıcı içeren torpil, pata, çıtpıt, maytap ve boncuklu silah gibi oyuncakların satışının yapılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Zabıta Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ve bayram süresi boyunca da devam edeceği ifade edildi. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları zabıta hattına bildirilmesi istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.