Zabıtadan servis araçlarına denetim

Büyükşehir Belediyesi, servis taşımacılığının disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Elazığ yolu üzerinde öğrenci ve personel taşıyan servis araçlarını denetledi.

Denetimlerde, fazla ücret, çalışma ruhsatı, fazla koltuk, dur levhası, emniyet kemeri, iç aksamlar, dış karasör ve lastikleri “Personel Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şartlar taşıyıp taşımadığı kontrol edildi. Yetki belgesi olmadan faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 20 araç İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafikten men edildi. 19 araca ise “Personel Servis Araçları Yönetmeliği”nde belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.