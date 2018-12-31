Zaho'da ‘ölecek' dediler, DÜ'de şifa buldu

Irak'ın Zaho ilinde nefes darlığı problemi için hastanelere götürülen ve tedavi edilemeyen 9 yaşındaki Yusuf Azad Muhammed, Diyarbakır Dicle Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Irak'ın Zaho ilinde yaşayan Muhammed ailesi nefes darlığı şikayeti olan 9 yaşındaki Yusuf Azad Muhammed'i, kentteki hastanelere götürdü. Yapılan testler sonucunda doktorlar, aileye ayda bir kan nakli yapılması gerektiğini ve başka da yapacak bir şeyin olmadığını belirterek, hastaneye getirmemelerini evde ölümü beklemelerini söylediği iddia edildi. Bunun üzerine baba Azad Muhammed, çocuğunu daha iyi kontrol edilmesi için Türkiye'ye getirmeye karar verdi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Ünitesine getirilen Muhammed'e yapılan tetkiklerden sonra astım ve hafif düzeyde anemi tanısı konuldu. Doktorların, korkacak bir şey olmadığını ve tedavisi yapıldıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu olacağını söylediği aile rahat bir nefes aldı. Muhammed, yapılan tedavinin ardından da sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

Baba Azad Muhammed, oğlunu Zaho'daki hastanelere ve özel muayenehanelere götürdüğünü nefes darlığı için ayda bir kan nakli yapılması gerektiğini ve yapabilecekleri bir şey olmadığından dolayı ölümü beklemelerini istendiğini söyledi. Baba Muhammed, “Doktorların söyledikleri beni tatmin etmedi. Ben de oğlumu alarak Diyarbakır'a Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne getirdim. Yusuf'a testler yaptılar. Doktoru Velat Şen çocuğun astımı ve hafif düzeyde anemisi olduğunu, korkacak bir durumunun olmadığını söyledi. Çok mutluyuz, bu süre zarfında yaşadıklarımızı anlatamam. Allah razı olsun doktorumuzdan ve hastaneden” dedi.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen, aile üniversiteye geldiklerinde Kuzey Irak'ta Yusuf Azad'a konulan tanıyı anlatarak çocuklarını kurtarmaları için yardım istediğini belirtti. Şen, “Aile bize gelerek konuyu anlattı, hastanın şikayetleri ile konulan tanı uyuşmadığından, hastada gerekli olan bir takım kan tetkiklerini ve bağışıklık sistemi testlerini yaptık. Bununla birlikte solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi değerlendirmelerinde bulunduk. Sonuçlara baktığımızda Yusuf'un kan nakli gerektirecek bir hastalık tablosunun şu an olmadığını saptadık. Hastamızın hava yollarında duyarlılık ve hafif düzeyde anemisi olduğunu belirledik. Yusuf'a uygun tedaviyi başlayarak evine poliklinik kontrolü önererek gönderdik. 1 ay sonra hastamızın tekrar muayenesini ve tetkiklerini yaparak, kan değerlerinde bir düşme olmadığını ve nefes darlığının da tamamen geçtiğini saptadık, tedavisi düzenlenen Yusuf Azad Muhammed ve ailesine dikkat etmeleri gereken bilgiler anlatarak sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” diye konuştu.