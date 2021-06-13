Zarokistan öğrencileri kep attı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediyesine bağlı Zarokistan Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri yılsonu etkinliği düzenleyerek kep attı.

Kayapınar İlçe Belediyesine bağlı Zarokistan Gündüz Bakımevi ve Kreşinde düzenlenen etkinliğe, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan, birim müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihat Kayhan, "Bugün 1 yıl boyunca kreşimizdeki çocuklarımızın eğitimle ilgili yaptığı çalışmaları göreceğiz. Elbette mezun olanlar, bizden ayrılanlar farklı bir ortama girecek. Ama gittikleri o ortamda Zarokistan Kreşinde aldıkları eğitimin farklılığı ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Mezun olan çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Kayhan'ın konuşmasının ardından etkinlikte Barışcan ve palyaço ekibi ile Resul Çelik ve ekibinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde çeşitli dans gösterileri yapan, şarkılar söyleyen minikler izlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinlikte, mezun olan miniklere diplomaları Başkan Yardımcısı Kayhan tarafından verilirken, minikler diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte müzik eşliğinde keplerini havaya fırlattı.

Çocukların bu neşesine etkinliğe katılan veliler de eşlik etti.