Zeka oyunları yarışmasından Bil Kolejine iki birincilik

Diyarbakır'da 15 okulun katıldığı ve online sistem ile düzenlenen yarışmada öğrencilerin elde ettiği başarı Bil Kolejinde sevince neden oldu. Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen TÜBİTAK destekli Türkiye okullar arası zeka oyunları yarışmasında birinci olan Bil Koleji ortaokul ve ilkokul takımlarının Diyarbakır'ı temsilen Gaziantep bölge elemelerinde yarışacakları belirtildi.