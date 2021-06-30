Zerzavan'a dev destek projeleri için ziyaretler devam ediyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çeken ve Doğunun Efes'i olarak bilinen Zerzevan Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Zerzavan Kalesinin gelişimi açısından projelere destek veren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Turizm Uzmanı Özlem Aşık ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Turizm Uzmanı Kasım Bağlam Zerzevan Kalesi ve Kazı Evi'ni ziyaret ederek, Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan kazı ile ilgili bilgi aldı.