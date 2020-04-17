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Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girdi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve dünyadaki en iyi korunmuş Roma Sınır Garnizonu olan Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve dünyadaki en iyi korunmuş Roma Sınır Garnizonu olan Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.


Çınar ilçesi ile Mardin yolu üzerinde yer alan Zerzevan Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleri ile kazı ve restorasyon çalışmaları Dicle Üniversitesinden Doç.Dr. Aytaç Coşkun'un başkanlığında 2014 yılında başladı. Roma'nın sınır garnizonu olan ve tarihi Asur dönemine kadar giden Zerzevan Kalesi 639 yılına İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanılmış. Askeri yerleşimde dünyada bulunmuş son Mithras tapınağı dünyada ortaya çıkarılmış son tapınak olarak kayıtları girdi.


Yapılan başvuruların ardından Zerzevan Kalesi ve Mithraeum UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı.


Kaleyi geçtiğimiz yıl 355 bin 178'i yerli, 69 bin 27'si yabancı olmak üzere toplam 424 bin 205 kişi ziyaret etti.

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