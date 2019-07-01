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Zerzevan Kalesi'nde arkeoloji mezuniyeti

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi arkeoloji bölümü tarihi Zerzevan Kalesi’nde mezuniyet töreni düzenledi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi arkeoloji bölümü tarihi Zerzevan Kalesi'nde mezuniyet töreni düzenledi.


Zerzevan Kalesi'ndeki törene, Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Çoşkun, bölüm öğretim elemanları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.


Törende mezun olan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.


Tören sonrası mezun öğrenciler ve aileleri ile birlikte Zerzevan Kalesi gezilerek, Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Çoşkun tarafından katılımcılara kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

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