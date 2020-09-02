Zerzevan Kalesinde dört mevsim çekilen fotoğraflar, sergilendi

Yaklaşık 3 yıldır Zerzevan Kalesinde fotoğraf gezileri yapan Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri, Roma dönemine ait kıyafetlerle yaptıkları kurguları, meteor yağmurları altında yaptıkları çekimleri, yıldız pozlamaları ve dört mevsim boyunca çektikleri otuz fotoğraftan oluşan bir sergi açtı. Sergi açılışı Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı tarafından yapıldı. Kaymakam Büyüknalçacı, Diyarbakır'ın en büyük kazı alanı olan Zerzevan Kalesinin dört mevsim boyunca Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından fotoğraflanmasında çok büyük bir emek verildiğini söyledi.

Açılışa katılan Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Roma'nın son sınır garnizonu olan ve Mithras tapınağıyla hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi merkezi olan tarihi alanın bölge ve dünya tarihi için çok önemli olduğunu söyledi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Akçay da, “Zerzevan Kalesi ilimiz için çok önemli ve çok değer verdiğimiz bir mirasımız. Fotoğraf açısından sürekli ziyaret ettiğimiz bir alan. Kale, günün ve mevsimin her anında çok güzel ama özellikle gün batımında ve karlar altında müthiş fotoğraflar çektik. Ayrıca şehir ışıklarından uzak olmasıyla da yıldız pozlamalar için mükemmel bir yer. 7 yıldır verdiğimiz ücretsiz fotoğraf eğitimlerimizin uygulama derslerini sık sık kalede yapıyoruz” dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği üyesi Veysi Arcagök de "Yaklaşık 3 yıldır dernek olarak kalede çekimler yapıyoruz. Zerzevan Kalesi bizim için adeta bir fotoğraf stüdyosu gibi. Kaleyi dört mevsim her açıdan fotoğrafladık ve Roma dönemine ait kıyafetlerle kurgular yaparak dönemi daha iyi anlatmaya çalıştık. Meteor yağmuru sırasında yine çekimdeydik. Çektiğimiz otuz fotoğraftan oluşan sergimizi açtık. Tüm sanatseverleri ve dostlarımızı sergimizi ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Sergi, DTSO'da eylül ayı boyunca ziyaretçilere açık olacak.