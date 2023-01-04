Zerzevan Kalesi'nde “Ziyaretçi Karşılama Merkezi” inşa ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zerzevan Kalesi'nde “Ziyaretçi Karşılama Merkezi” inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun olarak ziyaret edilen Zerzevan Kalesi'nin yerli, yabancı ziyaretçileri ağırlamak ve misafirlerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çalışma yürütüyor.

“Ziyaretçi Karşılama Merkezi” projesinde ziyaretçilere yönelik tanıtım ve sergi salonu, fuaye alanı, kafe, restoran, hediyelik eşya, bilet satış yerleri, mescitler, lavabolar ve Turizm Jandarması binası yer alacak.

Projeyle yılda 1 milyon ziyaretçi hedefi

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın tahsis ettiği ödenek hayata geçirilecek Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nin 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yılda ortalama 400 bin kişinin ziyaret ettiği Zerzevan Kalesi'nde Ziyaretçi Karşılama Merkezinin tamamlanmasıyla birlikte bu sayının yılda bir milyona çıkması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Zerzevan Kalesi'nde başlayan çalışmaları inceledi.

Çiftçi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, merkezin en hızlı şekilde tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması için talimat verdi.

Çiftçi'ye Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Çoşkun ve ilgili birim amirleri eşlik etti.