İhlas Haber Ajansı

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Zikzak yapan sürücü önce bir vatandaşa, sonra araçlara çarptı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir sürücü otomobille zikzak yaparken önce yayaya, sonra otomobillere çarptı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sürücü otomobille zikzak yaparken önce yayaya, sonra otomobillere çarptı.


Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü iddiaya göre, zikzak yapmaya çalışırken önce bir vatandaşa, sonra da etrafındaki araçlara çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı vatandaşa ilk müdahalesini yapıp hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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