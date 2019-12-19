Ziraat mühendisi adayından Genç Mühendisler Projesi

Genç Mühendisler Projesiyle öğrencileri organik tarım hakkında bilgilendiren Kılıç, çalışmasını tüm Türkiye'ye yaymak istiyor.

Geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi ziraat mühendisliği bölümünü kazanan Ömer Kılıç, memleketi Çınar'da öğrencilere tarım alanlarının kullanılması hakkında bilgi oluşturmak için Genç Mühendisler Projesini hayata geçirdi. Çınar Yatılı Bölge Okulu bahçesini tarım arazisine çeviren Kılıç, burada çeşitli sebzeler ekerek üretimini gerçekleştirdi. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, amacının çalışmasının Türkiye'de yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Kılıç, projeye destek veren YBO Müdürü Fırat Vuran ve Yakup Ermiş'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.