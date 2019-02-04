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Zivzik narına Diyarbakır ilgisi

Siirt’in Şirvan ilçesi ve bazı köylerinde yetişen Zivzik narı Diyarbakır’da yoğun ilgi görüyor.

Siirt'in Şirvan ilçesi ve bazı köylerinde yetişen Zivzik narı Diyarbakır'da yoğun ilgi görüyor.


Siirt'in Şirvan ilçesi ve bazı köylerinde yetiştirilen Zivzik narı 7 ay boyunca bozulmadan saklanabiliyor. Sulu ve iri taneli çekirdekleri ile bilinen Zivzik narı, özellikle diğer narlara oranla sulu olması ve bir çok hastalığa şifa olduğuna inanılması tüketimini arttırıyor. Zivzik köyünde yetiştirilen narın bölgede üretilen en kaliteli nar olduğunu söyleyen Yılmaz Baybaş, “Çağımızın önemli hastalıklarından olan kanser, kalp hastalıkları, yaşlanma, katarakt, diyabet ve çölyak gibi hastalıklara iyi geldiği söylenir. Zivzik narı etkili bir besin kaynağıdır. Yüksek kolesterole, diyabet ve prostat gibi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği de biliniyor. Diyarbakır'da Zivzik narına yoğun ilgi gösteriliyor. Her gün kasalarca zivzik narı satıyorum" dedi.

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