Ziya Sözen: “Ülkemizde FETÖ'cülükle ilgili en son söz söyleme hakkı olan kişi Kılıçdaroğlu'dur”

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır“ sözlerine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle FETÖ'cülerin değirmenine su taşıdığını söyleyen Sözen, "Ülkemizde FETÖ'cülükle ilgili en son söz söyleme hakkı olan kişi Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

Dünya Beşten Büyüktür Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı üzerine yapılan tartışmalar üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği sözleri kınayan Sözen, Kılıçdaroğlu'nun söyleminin gerçek olmayan, siyasi etikle, siyasi ahlakla bağdaşmayan, FETÖ'cülerin değirmenine su taşıyan bir söylem olduğunu söyledi. Bu söylemin FETÖ'cüleri cesaretlendirdiğini dile getiren Sözen, “Kılıçdaroğlu bu söylemi kullanarak Cumhurbaşkanımızın FETÖ ile mücadelesine sekteye uğratma, gölge düşürme çabası gütmüştür. Ülkemizde FETÖ'cülükle ilgili en son söz söyleme hakkı olan kişi Kılıçdaroğlu'dur. Çünkü FETÖ'nün 15 Temmuzda yaptığı hain, alçak darbe girişimine “Tiyatro“ deme gafletinde bulunan kişi yine Kılıçdaroğlu'dur. Bu gaflette bulunan birinin FETÖ konusunda başkasına söz söyleme hakkı asla bulunmamaktadır. Çünkü şuan ülkemizde FETÖ ile gerçek anlamda mücadele eden, onların üzerine giden en önemli kişi tartışmasız Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan her türlü olumsuz hamle FETÖ'ye yaramakta, FETÖ'nün moral ve motivasyonunun düzelmesine vesile olmaktadır. Bu tür gerçeklikten uzak anlamsız tartışmalar FETÖ ile mücadeleyi sekteye uğratmanın ötesine gitmeyecektir. Siyasetin içinde FETÖ'cüler varsa bunlarla mücadele yargının işidir. FETÖ geçmişten beri her siyasi partinin içine sızmıştır. Her partinin içinde FETÖ'cü olması da mümkündür. Partilere düşen görev herkes kendi içinde bir temizlik yapma yoluna gitmelidir” dedi.

Cumhurbaşkanının FETÖ ile en çok mücadele eden kişi olduğunu kaydeden Sözen, onu hedefe koymanın, ahlaksızlık olduğunu söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkesin FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanımıza yardımcı olması lazım. Cumhurbaşkanı canla başla bu örgütle mücadele ederken bu örgütün tamamen temizlenmesi fırsatını ülke olarak kaçırmamalıyız. Bu meseleyi şimdi kökten çözemezsek ülke olarak çok büyük bir fırsatı kaçırmış oluruz. Bu mesele Cumhurbaşkanımızın sonrası döneme kalırsa, bu FETÖ'nün yeniden canlanmasına ve hayat bulmasına sebep olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu hain örgüte karşı sürdürdüğü mücadeleye hepimiz tam destek vermeliyiz. Bu yükü sadece Cumhurbaşkanımızın omuzlarına bırakmamalıyız. Bu mücadele sürerken eylem ve söylemleri ile aykırı davrananlar bilsinler ki kendileri kripto FETÖ'cüdürler".