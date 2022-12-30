1 Milyon istihdama tam destek

Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Abdülkadir Aydın, Endüstri 4.0 uyum sürecine gençleri hazırlamak için programın çok iyi olacağını belitti.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı 1 Milyon İstihdam Projesi programına Genç MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Abdülkadir Aydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Aydın, “1 Milyon İstihdam Projesi geleceğin Cezeri'lerinin yetişmesi, ülkemizin katma değeri yüksek projelerinin gelişmesi için kritik öneme sahip. Düzce'mizin de hem sanayisi, hem genç nüfusu hemde konumu itibariyle bu projede daha fazla aktif olması gerekiyor. Genç MÜSİAD Düzce Şubesi olarak Düzce Üniversitesi Genç MÜSİAD öğrenci topluluğu ile birlikte girişimcilik ekosistemine ve endüstri 4.0'a uyum sürecine gençleri hazırlamak için eğitim projelerine başladık. İkinci dönem üniversitede ulusal ve uluslararası çapta firmaların yöneticilerini üniversitede gençler ile buluşturmayı planlıyoruz” dedi.