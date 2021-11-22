10 ayda 47 kilometre hat döşendi

Düzce'nin dört bir yanında hem yeni hat çeken hem de arızaları gidermek için koşturan Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, uzun yıllardır değişmeyen alt yapı hatlarında oluşan arızaların yanı sıra yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Her gün hem yeni abonelik çalışmaları hem de farklı birimlerdeki arızaları gidermek için kolları sıvayan ekipler, deforme olan alt yapı hatlarını da plan ve program dahilinde değiştiriyor.

22 kilometre kanalizasyon hattı döşendi

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2021 yılı içerisinde Konuralp Bölgesi, Akınlar, Kazukoğlu, Metek Mahallesi gibi yeni yapılanma içinde olan mahalleler başta olmak üzere Aydınpınar caddesi ve muhtelif sokaklarda yüksek kaliteli ve uzun ömürlü kanalizasyon hattı döşedi. Öte yandan şehrin trafik yükünün azaltılması amacıyla Çamköy - Hal Kavşağı arasında toplamda 7 buçuk kilometrelik bölümün 4,1 kilometrelik kısmında kanalizasyon alt yapısı tamamlandı. Müdürlük, 10 ay içinde toplamda 22 kilometre kanalizasyon hattını bitirerek hizmete aldı.

Yoğun yağışlarla birlikte olası sel felaketlerinin önüne geçebilmek amacıyla taşkın sularının toplanabilmesi amacıyla kolektör hatlarına bağlanan yağmur suyu hatları da 10 ayda çeşitli mahallelerde yapıldı. Çamköy-Hal Kavşağı arasında 6.2 kilometre yağmur suyu hattı yapılırken Metek, Fevziçakmak, İstanbul Caddesi olmak üzere birçok bölgede 7 Bin 884 metre yağmur suyu hattı çekildi.

İçme suyu hatları yenileniyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İller Bankası tarafından yenilenecek içme suyu hatları öncesinde arızalanan hatları da değiştirmeye başladı. Çamköy-Hal Kavşağı arasında 8.3 kilometre, Beyköy Arıtma Tesisinde 2 kilometre olmak üzere çeşitli mahalle ve caddelerde yapılan çalışmalar sonucunda 10 ay içinde 16 Bin 670 metre içme suyu hattı tamamlandı.