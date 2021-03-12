Düzce'de öğrencilerin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı sebebiyle hazırladığı “10 Kıta Tek Vatan” klibi izleyenleri duygulandırdı.

TBMM tarafından 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan özel video klip izleyenleri duygulandırdı. Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 12 Mart İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı. İstiklal Marşı'nın dizeleri Düzce'nin farklı mekanlarında öğrenciler tarafından okundu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan “10 Kıta Tek Vatan” video gösterimi sosyal medyada büyük beğeni topladı.