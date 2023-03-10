10 lira vermediler 423 lira ceza ödediler

Denetimde 10 TL park ücreti vermeyen sürücüler 423 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, özellikle şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımlara araç çekerek işgal edenlere sürücülere geçit vermiyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde gerek kaldırım gerekse de yol işgaline karşı araç sahiplerine uyarılarda bulunurken, yayaların güvenliklerini tehlikeye düşüren araçlara ceza işleminde bulundu.

Denetimlerde 26 araca 11 bin TL para cezası uygulayan ekipler, denetimlerin periyotlar halinde sürdürüleceğini, bu bakımdan sürücülerin duyarlı şekilde hareket ederek kaldırımlara park etmemelerini istediklerini bildirdi.