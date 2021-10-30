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10 öğrenci çerkezce dilini seçti

DÜZCE (İHA) – Kafkas Dernekleri Federasyonu Anadili komisyonu ve Düzce Adige Kültür Derneği’nin işbirliği ile Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu’nda kiril alfabesiyle Çerkezce seçmeli dersi tercih eden 10 öğrenci derslere girmeye başladı.

DÜZCE (İHA) – Kafkas Dernekleri Federasyonu Anadili komisyonu ve Düzce Adige Kültür Derneği'nin işbirliği ile Düzce Mustafa Kemal Ortaokulu'nda kiril alfabesiyle Çerkezce seçmeli dersi tercih eden 10 öğrenci derslere girmeye başladı.


Düzce'de bir çok kültür ile birlikte yaşamlarını sürdüren Çerkezlerin Derneği olarak Düzce Adige Kültür Derneği ve Kafkas Dernekleri Federasyonu iş birliği ile Düzce'de kiril alfabesiyle Çerkezce dersi açıldı. Mustafa Kemal Ortaokulu'nda seçmeli ders olarak öğrencilerin seçenek olarak sunulan Çerkezce dersini okulda bulunan 10 öğrenci tercih etti. Öğretmen Hacer Yıldırım eşliğinde 10 öğrenci derslere başladı.

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