100 bin TL için son başvuru tarihi 18 Şubat

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi başvuruları Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 2019-2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde uygulanacak, kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere KDV hariç 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü vekili Necdet Çiçek, ilgili alandan mezun yüksekokul ve üniversite mezunlarına hibe desteğine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldığını, son başvuru tarihinin 18 Şubat 2020 olduğunu ifade etti. Konu ile ilgili ön başvuruların https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr sitesinden yapılacağını, akabinde ön başvuruda beyan ettiği belgeleri, projeye esas hazırlamış olduğu iş planını ve istenilen diğer belgelerle birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne son başvuru tarihine kadar şahsen yapılacağını bildirdi.