111 yıllık gelenek bozulmadı

Düzce'de 111 yıldır devam eden kandil geleneği bu yıl da devam etti. Evlerinden getirdikleri pilavlar ile caminin yolunu tutan vatandaşlar, hep birlikte sofra kurdu, yemek yedi ve dua etti.

Koçyazı Mahallesi'nde 111 yıldır süren kandil geleneği, bu yıl da bozulmadı. Akşam namazı için camiye gelen mahalle sakinleri, yanlarında evlerinde hazırladıkları pilavlardan da getirdi. Ellerindeki pilavlar ile caminin yolunu tutan vatandaşlar, namazın ardından hep birlikte sofra kurdu. Pilavlar ve tatlılar, camide serilen örtünün üzerine konularak, vatandaşlara ikram edildi. 111 yıldır hep birlikte camide pilav yiyen mahalle sakinleri, birlikte dua ederek, dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor.

"Geleneği yaşatmanın gururunu yaşıyoruz"

Koçyazı Mahalle Muhtarı İsmet Mısır, geleneğin 111 yıldır sürdürüldüğüne dikkat çekerek, vatandaşlarla birlikte manevi bir ortam oluşturduklarını, hem yemek yediklerini hem de dua ettiklerini söyledi. Geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Mısır, "Geleneğimiz, dedelerimizden, babalarımızdan günümüze kadar ulaştı. Regaip Kandili, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ın da gelişini haber veriyor. Yoklukların bol olduğu dönemde, durumu iyi olanlar ve vatandaşlar imkanları ölçüsünde pilavını, yemeğini camiye getirip, paylaşınca bu gelenek halini almış. İlimizde de benimsenen bir duruma geldi. İlk günkü haliyle devam ediyor, öyle de devam edecek. Pilavları cemaatimiz evlerinden getiriyor. Bazıları yufkalı, bazıları tavuklu, bazı pilavlar ise kırmızı etli geliyor. Bunlar bir tencerede toplanarak harmanlanıyor. Sonrasında bu pilavı camimize gelen cemaatle, vatandaşlarımızla birlikte ikramda bulunuyoruz. Hiç görmediğimiz farklı insanları burada görmek bize mutluluk veriyor. Bizler nefes aldığımız sürece devam edecek" dedi.

"Nefes aldığımız sürece çocuklarımıza örf ve adetlerimizi aşılıyoruz"

Geleneğin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Mustafa Yılmaz Şerifoğlu, "Geleneğimiz eskiden daha canlıydı. Şuanda o eski canlılık yok ancak dernek yönetimiz ve muhtarımız İsmet Mısır'ın katkılarıyla yeniden canlanmaya başladı. Nefes aldığımız sürece çocuklarımıza örf ve adetlerimizi aşılıyoruz. Bu akşamlar, birlik ve beraberliğimizin devamlı olması aracı oluyor" diye konuştu.

"Geleneğe iştirak etmek istedim"

1962 yılından bu yana Düzce'de yaşadığını ve fırsat buldukça Koçyazı Mahallesi'ne gelerek, geleneği devam ettirmeye çalıştığını söyleyen emekli öğretmen Halis Kırca ise "Bu mahalleden değilim ama bu mahalleli gibi olduk. Her mübarek gecede, kandil gecelerinde burada güzel bir gelenek yaşatılıyor. Bu camide program olduğunu bildiğim için bende iştirak etmek istedim" şeklinde konuştu.