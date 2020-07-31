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112 personeline bayram kutlaması

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü Dr.

Yasin Yılmaz, korona virüs sürecinde üst düzey çalışma gösteren ve çağrıların tamamına büyük bir özveri ile giden 112 Acil Ambulans ekiplerinin Kurban Bayramı'nı telsizden kutladı.


Korona virüs salgını sürecinde en yoğun çalışan ekip 112 Acil Ambulans ekipleri oldu. Sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere pandeminin en yoğun zamanlarında görevlerinin başında yer alan 112 ekiplerine Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısı ile sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevi başında olan ambulans çağrı sisteminde, ekiplere bizzat telsizden bayram kutlaması yaptı. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, görevi başında bulunan ekiplere, “Kıymetli arkadaşlarımız hepinizin Kurban Bayramınızı kutluyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.


Görevde olan ekipler ise Sağlık Müdürü Yılmaz'a telsizlerden teşekkür etti.

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