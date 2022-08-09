112 personellerine eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde görev alan personellere yönelik düzenlenen eğitim programında, Temel acil çağrı karşılama konusu üzerine personellere eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafın ülke genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine yönelik eğitim programları hayata geçirildi. Eğitimlerin standartlaştırılması çerçevesinde eğitici eğitmen sertifikasına sahip personeller tarafından Düzce 112 Acil Çağrı merkezi personellerine eğitimler verildi. Bu çerçevede acil çağrıların nasıl karşılanması gerektiği ile ilgili olarak ‘temel acil çağrı karşılama' konusu ile ilgili personellere iki farklı eğitim programında eğitim verildi.