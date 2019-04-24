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112 sağlık ekiplerinden duygulandıran ziyaret

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastaları ziyaret ettiler.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören çocuk hastaları ziyaret ettiler.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli personeller Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi servislerinde yatarak tedavi gören çocuk hastaları ve ailelerini ziyaret ettiler. Sağlık ekipleri çocukların hem bayramlarını kutladılar hem de geçmiş olsun dileklerinde bulunarak diş macunu, diş fırçası ve sağlıklı çocuk dergisi hediye ettiler.

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