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112'nin başarılı personelleri ödüllendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından "Yılın En’leri Ödül Töreni" düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından "Yılın En'leri Ödül Töreni" düzenlendi.


112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2021 yılının çağrı alıcı ve çağrı yönlendiricilerinin ödüllendirildiği Yılın En'leri Ödül Töreni düzenledi. Tören kapsamında eğitim programı da yapıldı. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Keçeci tarafından etkili iletişim konulu eğitim verildi. Eğitimin ardından 2021 yılında en çok çağrı alanlar, çağrı yönlendirenler ve başarılı çalışmalar gerçekleştiren personellere ödülleri takdim edildi.

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